Fiorentina, pacchetto per le due gare casalinghe contro Lecce e Juventus: ecco la promozione
Dopo il successo per 3-0 contro il Rapid Vienna domenica pomeriggio, fischio d'inizio alle ore 18:00, la Fiorentina tornerà a giocare in campionato contro il Bologna. Match contro i felsinei a parte la formazione gigliata giocherà al Franchi contro il Lecce, domenica 2 novembre alle 15:00, e contro la Juventus, sabato 22 novembre alle 18:00. Proprio per questi due incontri la società viola ha pubblicato sul suo profilo un pacchetto promozionale. La promozione è valida dalle 15:00 di oggi alle ore 15:00 del 2 novembre. Questo il comunicato:
"ACF Fiorentina comunica che a partire dalle ore 15:00 di venerdì 24 ottobre, sarà possibile acquistare il pacchetto valido per le 2 prossime partite casalinghe Lecce e Juventus di SERIE A ad un prezzo vantaggioso rispetto all’acquisto dei singoli biglietti per le due gare".
