FIORENTINA, I valori della rosa reparto per reparto

Arrivati alla fine della stagione, il portale Transfermarkt.it ha analizzato i valori delle rose delle rose delle formazioni di Serie A reparto per reparto. Partendo dalla difesa, comprensiva del valore dei portieri, il reparto arretrato viola è il settimo della Serie A con 102,1 milioni di Euro. Passando al centrocampo, la formazione viola si posiziona in nona posizione con un valore di mercato stimato intorno ai 48 milioni di Euro.

Ottavo infine il club gigliato riguardo al reparto offensivo con un valore di mercato di 91 milioni di Euro. Riguardo invece al cambiamento dei valori tra agosto e giugno, la Fiorentina è tra le squadre italiane ad averlo aumentato. Tra le formazioni di Serie A è la decima per miglioramento della rosa con un plus di circa 5 milioni, 4,8 per la precisione.