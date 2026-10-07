Social Fiorentina oggi in campo per l'allenamento, ci sono anche Fagioli e Njie

Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, sta recuperando tutti gli otto viola che erano nelle rispettive nazionali con Pongracic e Mastantuono che domani completeranno il quadro, dopo gli impegni di ieri sera e stanotte di Croazia e Argentina.

Intanto al Viola Park il lavoro è ricominciato per tutti gli altri già rientrati, come Dragusin, Fagioli e Njie, così come è proseguito per chi non ha avuto gli impegni delle Nazionali, come mostrano le immagini social postate dalla Fiorentina stessa.