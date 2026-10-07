Social
Fiorentina oggi in campo per l'allenamento, ci sono anche Fagioli e Njie
FirenzeViola.it
Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, sta recuperando tutti gli otto viola che erano nelle rispettive nazionali con Pongracic e Mastantuono che domani completeranno il quadro, dopo gli impegni di ieri sera e stanotte di Croazia e Argentina.
Intanto al Viola Park il lavoro è ricominciato per tutti gli altri già rientrati, come Dragusin, Fagioli e Njie, così come è proseguito per chi non ha avuto gli impegni delle Nazionali, come mostrano le immagini social postate dalla Fiorentina stessa.
Pubblicità
News
Ndour, una rete da 70 metri che ha tolto il prosciutto dagli occhi. I meriti di Pradè e il veto di Paratici. Ma adesso serve un rinnovo (come fatto a Ranieri)di Andrea Giannattasio
Le più lette
1 Ndour, una rete da 70 metri che ha tolto il prosciutto dagli occhi. I meriti di Pradè e il veto di Paratici. Ma adesso serve un rinnovo (come fatto a Ranieri)
Copertina
Angelo GiorgettiNuove mosse di mercato dopo la spesa record: si sono accorciati i tempi per vincere. Paratici è già attivo e pensa a due colpi. Ora serve coraggio in campo (e Vanoli ha confermato l’idea del doppio play)
Mario TeneraniTiago Gabriel obiettivo interessante. Paratici deve costruire una grande difesa. A gennaio la Fiorentina si muoverà bene
Tommaso LoretoUna sosta così estenuante da rendere interessante persino la Nations League, dove Fagiolino è già Fagiolone. Mercato invernale all'orizzonte, più di un nome può tornare d'attualità
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com