Fiorentina-Bologna, cori contro Bernardeschi nel corso del primo tempo

La Fiorentina a fine primo tempo è sotto per 1-0 al Franchi contro il Bologna di Italiano. A decidere il match per ora è il gol di Santiago Castro. Ma il campo non è stato l'unico protagonista dei primi 45 minuti. Dalla Fiesole è infatti arrivato un coro offensivo per l'ex di giornata, Federico Bernardeschi,mandato a scaldarsi dal vice di Italiano, Niccolini.