FIORENTINA-ATALANTA, I precedenti dei due tecnici

Per la quarta volta in campionato, va in scena la sfida tra Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini, gli allenatori rispettivamente di Fiorentina e Atalanta. Il bilancio tra i due è in assoluta parità, con una vittoria a testa e un pareggio. In questa stagione però Italiano è riuscito a mettere in difficoltà il collega, battendolo a Bergamo sia in campionato (2-1) che in Coppa Italia (3-2). Quest'ultima partita è costata l'eliminazione dell'Atalanta dalla competizione.

Gasperini vuol dire Atalanta ormai. Questo significa che Italiano ha lo stesso bilancio di cui sopra anche contro la formazione orobica.

Diversi invece gli incroci con la Fiorentina (e anche le polemiche) per il Gasp. E anche tanti pareggi: ben 12 in 24 sfide di campionato coi viola (media esatta di uno ogni due). Uno di questi è rimasto particolarmente indigesto al tecnico piemontese: ci riferiamo a Genoa-Fiorentina 3-3 del 15 febbraio 2009. Questo perché i rossoblu guidati da Gasperini vincevano 3-0 e a fine campionato persero l'accesso alla Champions League, a tutto vantaggio dei viola, proprio a causa di quel risultato.

TUTTI I PRECEDENTI ITALIANO VS GASPERINI

1 vittoria Italiano

1 pareggio

1 vittoria Gasperini

3 gol fatti squadre Italiano

4 gol fatti squadre Gasperini

TUTTI I PRECEDENTI ITALIANO VS ATALANTA

1 vittoria Italiano

1 pareggio

1 vittoria Atalanta

3 gol fatti squadre Italiano

4 gol fatti Atalanta

TUTTI I PRECEDENTI GASPERINI VS FIORENTINA

5 vittorie Gasperini

12 pareggi

7 vittorie Fiorentina

27 gol fatti squadre Gasperini

32 gol fatti Fiorentina