Pregara Fiorentina-Cagliari: il club rossoblu consegnerà un omaggio in memoria di Commisso

vedi letture

Momento emozionante prima della partita tra Fiorentina e Cagliari in programma oggi allo stadio Franchi alle ore 18:00. Come si legge dal comunicato ufficiale del club rossoblu: "nel pregara il Presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, e l’Amministratore Delegato, Stefano Melis, consegneranno in Tribuna al Direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, un omaggio floreale nel ricordo del Presidente Rocco Commisso. I nastri rossoblù e viola insieme a simboleggiare la vicinanza del Cagliari alla Fiorentina, il legame di amicizia tra le Società".