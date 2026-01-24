Pregara Fiorentina-Cagliari: il club rossoblu consegnerà un omaggio in memoria di Commisso
Momento emozionante prima della partita tra Fiorentina e Cagliari in programma oggi allo stadio Franchi alle ore 18:00. Come si legge dal comunicato ufficiale del club rossoblu: "nel pregara il Presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, e l’Amministratore Delegato, Stefano Melis, consegneranno in Tribuna al Direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, un omaggio floreale nel ricordo del Presidente Rocco Commisso. I nastri rossoblù e viola insieme a simboleggiare la vicinanza del Cagliari alla Fiorentina, il legame di amicizia tra le Società".
Dagli inviatiGalloppa: "Partita a senso unico. Kouame mi ha chiesto di giocare. Conquisteremo un trofeo per Rocco"
Mercato, la controrivoluzione viola: tornano le ali, ma il top è ancora Fagioli. La condizione fisica è cambiata, in meglio. Contro il Cagliari fondamentale non perderedi Alberto Polverosi
