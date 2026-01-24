Fiorentina-Cagliari: i Viola giocheranno con maglietta speciale in ricordo di Commisso

Quella di stasera tra Fiorentina e Cagliari sarà la prima partita in casa senza il presidente Rocco Commisso, scomparso a New York il 16 gennaio. Per l'occasione la Fiorentina ha scelto di omaggiare il patron viola indossando, per la partita, una maglietta speciale: accanto al giglio saranno infatti presenti le lettere "RBC", simbolo delle iniziali del nome e del cognome del presidente viola. Di seguito il post ufficiale del club gigliato: