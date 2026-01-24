Dagli inviati La prima al Franchi senza Commisso: famiglia assente oggi, attesa martedì

Non ci sarà la famiglia Commisso questo pomeriggio allo stadio Franchi per la sfida tra Fiorentina e Cagliari. Catherine Commisso e, forse, anche il figlio Giuseppe, inizialmente attesi in tribuna, raggiungeranno infatti Firenze solo nelle prossime ore. La loro presenza in città è legata alla messa in suffragio di Rocco Commisso, in programma dopodomani alle ore 18 nel Duomo di Firenze.

La famiglia sarà presete sicuramente invece al Franchi martedì sera, in occasione della gara di Coppa Italia contro il Como. Quella di oggi rappresenta intanto una giornata particolarmente significativa per il club viola: si tratterà infatti della prima partita casalinga della Fiorentina dopo la scomparsa del presidente. Per l’occasione, la società ha previsto una serie di iniziative commemorative per ricordare il patron, tra cui anche un momento che coinvolgerà tutto il settore giovanile, che dovrebbe andare in scena nel prepartita.