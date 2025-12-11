Fiorentina a caccia di un centrale: contatti col Brighton per Diego Coppola
FirenzeViola.it
Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano nel suo podcast dedicato alle trattative del calcio italiano, la Fiorentina ha chiesto informazioni al Brighton per Diego Coppola, ex Verona passato in Premier League in estate che non sta trovando spazio in Inghilterra. Oltre ai viola ci sarebbe anche il forte interessamento da parte dell'Espanyol.
Pubblicità
News
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaL’atto di fede di Commisso: vietato retrocedere e avanti con il trio Ferrari, Goretti, Vanoli
Lorenzo Di BenedettoLe sensazioni sono tutte negative: spogliatoio a pezzi, dirigenza in balia delle onde e proprietà totalmente assente. Firenze ha bisogno di risposte, ma chi può darle davvero? Dall'America devono arrivare certezze, in un senso o nell'altro
Angelo GiorgettiCronaca di una fine annunciata: le istituzioni fiorentine devono muoversi per capire le intenzioni di Commisso. E fare pressioni. Situazione surreale, una città trascinata verso la B e nessuno ha una risposta
Mario TeneraniSolo Rocco può salvare la Fiorentina: vendendola presto per voltare pagina. Altrimenti dentro un manager di calcio. Questa squadra non merita Firenze. Spogliatoio: scintille Kean-Mandragora
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com