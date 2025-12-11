Fiorentina a caccia di un centrale: contatti col Brighton per Diego Coppola

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:46
di Redazione FV

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano nel suo podcast dedicato alle trattative del calcio italiano, la Fiorentina ha chiesto informazioni al Brighton per Diego Coppola, ex Verona passato in Premier League in estate che non sta trovando spazio in Inghilterra. Oltre ai viola ci sarebbe anche il forte interessamento da parte dell'Espanyol. 