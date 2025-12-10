Perinetti sulla Fiorentina: "Quando parti per altri obiettivi è tutto più difficile"

Il dirigente Giorgio Perinetti ha parlato a TMW Radio dicendo la sua anche sul momento della Fiorentina: "Abbiamo tanti esempi di squadre che partono per altri obiettivi e si trovano a lottare per la salvezza. Diventa tutto più difficile. Serve una vera unione per uscire da questa situazione. Significa umiltà, sacrificio, se non c'è questo è tutto difficile. I numeri nel calcio sono fallaci nel breve, nel lungo purtroppo molto significativi, ma la Fiorentina ha un potenziale tecnico e può recuperare. ma serve mettersi sotto in maniera diversa".

Giusto non sanzionare Folorunsho dopo quanto accaduto con Hermoso? "Credo che questi fatti non dovrebbero più avvenire. Ok la trance agonistica, però quando si va a parlare di fatti discriminatori si torna indietro. Non dovrebbero neanche accadere".