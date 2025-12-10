Juventus-Pafos e Benfica-Napoli finiscono entrambe 2-0

Serata agrodolce per le italiane impegnate questa sera in Champions League. Sorride la Juventus di Luciano Spalletti che ha la meglio del Pafos dopo un primo tempo complicato: nella seconda frazione i bianconeri cambiano marcia e vincono 2-0 grazie alle reti di McKennie e di Jonathan David con il solito Yildiz sugli scudi. Stesso risultato, ma in negativo, raccolto dal Napoli in Portogallo: al Da Luz contro il Benfica di Mourinho gli azzurri perdono con le reti di Rios e Barreiro. La Juventus grazie a questa vittoria fa un balzo in avanti in classifica salendo al 17° posto, il Napoli invece sprofonda al 23esimo.