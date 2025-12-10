Juventus-Pafos e Benfica-Napoli finiscono entrambe 2-0
Serata agrodolce per le italiane impegnate questa sera in Champions League. Sorride la Juventus di Luciano Spalletti che ha la meglio del Pafos dopo un primo tempo complicato: nella seconda frazione i bianconeri cambiano marcia e vincono 2-0 grazie alle reti di McKennie e di Jonathan David con il solito Yildiz sugli scudi. Stesso risultato, ma in negativo, raccolto dal Napoli in Portogallo: al Da Luz contro il Benfica di Mourinho gli azzurri perdono con le reti di Rios e Barreiro. La Juventus grazie a questa vittoria fa un balzo in avanti in classifica salendo al 17° posto, il Napoli invece sprofonda al 23esimo.
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
