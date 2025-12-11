Fabrizio Ferrari: "Viola non abituata a certi campionati: può retrocedere"

L'operatore di mercato Fabrizio Ferrari ha parlato a TMW. Queste le sue parole sulla Fiorentina: "Nessuno immaginava una situazione del genere sia per il primo allenatore scelto che per la qualità dei calciatori. Ci sono almeno cinque-sei giocatori di altissimo livello. Ma ora deve rimboccarsi le maniche".

Può davvero retrocedere? "Purtroppo si. Parliamo di un gruppo non abituato a questo tipo di campionato. Lecce, Udinese, Genoa, Verona e Pisa vivono per quel tipo di obiettivo, la Fiorentina no. Serve un cambio radicale”.