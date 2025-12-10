Nuovi soci per il Cagliari: cedute quote del club a Maurizio Fiori e Prashant Gupta

vedi letture

Il Cagliari ha annunciato la chiusura dell’accordo per la cessione di una partecipazione di minoranza a Maurizio Fiori e Prashant Gupta nel Consiglio di Amministrazione. Questo il comunicato stampa del club sardo che spiega cosa è accaduto: "Cagliari Calcio annuncia la chiusura dell’operazione che ha portato all’ingresso nel capitale sociale di un gruppo di investitori guidati da Maurizio Fiori, originario della Sardegna, e da Prashant Gupta, imprenditore di origini indiane residente negli Stati Uniti, i quali hanno acquisito una partecipazione minoritaria del Club. Oltre alle figure apicali Fiori e Gupta, il nuovo gruppo di investitori include profili di alto livello del mondo dello sport e del business internazionale. La loro esperienza, unita al contributo di altri investitori statunitensi, è destinata a rafforzare il profilo internazionale del Cagliari, potenziare le opportunità commerciali e supportare gli obiettivi sportivi di lungo termine della società.

Maurizio Fiori e Prashant Gupta hanno espresso grande entusiasmo per l’ingresso nel mondo rossoblù: “Entrare a far parte del Cagliari Calcio rappresenta per noi sia un privilegio che una responsabilità. Questo Club incarna la tradizione, la resilienza e l’orgoglio di un’intera isola. Il nostro impegno sarà volto a farlo prosperare in un contesto calcistico in continua evoluzione. Lavoreremo per creare nuove opportunità di crescita – sia sul campo che fuori – senza mai perdere di vista i valori propri dell’identità del Cagliari. Siamo pronti a supportare il Presidente Giulini e tutta la squadra nel prossimo capitolo di questa storia straordinaria".