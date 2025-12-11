Convocati, confermate le assenze di Gosens, Fazzini e Fagioli. C'è Kouame

Convocati, confermate le assenze di Gosens, Fazzini e Fagioli. C'è Kouame
Oggi alle 12:20
di Redazione FV

La Fiorentina ha pubblicato tramite i propri canali ufficiali la lista dei convocati diramata dal tecnico Paolo Vanoli per la sfida di oggi contro la Dinamo Kiev. 

Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli.

Difensori: Comuzzo, Dodo, Fortini, Kospo, Kouadio, Mari, Parisi, Pongracic, Ranieri, Viti.

Centrocampisti: Mandragora, Ndour, Nicolussi C., Richardson, Sohm.

Attaccanti: Dzeko, Gudmundsson, Kean, Kouame, Piccoli.