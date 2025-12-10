Palladino e quelle dichiarazioni che non sono andate giù ai tifosi del Monza

"È la prima volta che mi succede. Non sono uno che sta sotto la curva, ma oggi ci tenevo a salutare i tifosi atalantini che stasera sono stati fantastici":Queste parole, pronunciate dall'allenatore dell'Atalanta Raffaele Palladino dopo la bella vittoria contro il Chelsea ieri sera, hanno fatto innervosire i tifosi del Monza.

Come si legge sul portale monza-news.it, i tifosi biancorossi evidenziano che una situazione analoga si era in realtà vista nell'ultima gara del mister in Brianza, che vide appunto lo stadio osannare l'allenatore e lo stesso andare sotto la curva Pieri per rispondere all'ovazione. Una dimenticanza che non è andata giù ai biancorossi che Palladino ha allenato nel biennio 2022-2024.