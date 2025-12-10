Parte la Nazionale Under 15: c'è anche un giocatore della Fiorentina
Nella giornata di domani, presso il "Villaggio Azzurro" di Granozzo con Monticello (NO), inizierà il nuovo corso della nazionale under 15. Mesi di selezioni a livello territoriale per arrivare alla lista di 22 calciatori che parteciperanno al "Torneo di Sviluppo UEFA", in programma dal 15 al 20 dicembre, e che prevede come avversarie Spagna, Islanda ed i padroni di casa dell'Inghilterra. Di seguito i convocati da Enrico Battisti, tutti nati nel 2011, tra cui anche un calciatore della Fiorentina:
Portieri Matteo Bondone (Genoa), Alessandro Posocco (Udinese)
Difensori Lorenzo Allara (Juventus), Matthew Appiah Boateng (Parma), Giulio Cacucciolo (Torino), Niccolò Chieffallo (Roma), Mirko Danza (Atalanta), Alessandro Gennaro Esposito (Juventus), Domenico Lanatà (Stoccarda), Saverio Angelo Mesecorto (Sassuolo)
Centrocampisti Daniele Geraci (Stoccarda), Alessandro Grigioni (Inter), Gianmarco Menicagli (Empoli), Abdl Salam Musah (Fiorentina), Alessio Nobile (Juventus), Diego Succi (Cesena), Marco Vaccarella (Juventus)
Attaccanti Alberto Bellei (Atalanta), Massimo Falce (Albinoleffe), Leonardo Rossini (Milan), Stefano Scerbo (Napoli), Lorenzo Vitali (Parma).
