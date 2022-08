FIORE-NAPOLI, Al Franchi bilancio a favore dei viola

Quattro punti in due partite. La Fiorentina ha cominciato con questo ruolino di marcia il campionato di Serie A 2022/23. Nell'unica partita fin qui disputata al Franchi è arrivata una, sofferta, vittoria contro la Cremonese (3-2). Napoli a punteggio pieno dopo aver strapazzato prima il Verona e poi il Monza.

L'ultima sconfitta dei partenopei al Franchi risale al 29 aprile 2018, quando i campani uscirono dal Franchi perdendo per 3-0 (tripletta di Simeone ora passato proprio nelle fila azzurre) e, nonostante i 91 punti in classifica finali (record per il club) dovettero lasciare lo scudetto alla Juventus. In generale tradizione nettamente favorevole alla Fiorentina che ha vinto 37 volte su 73 incontri giocati a Firenze. Ma il Napoli si è imposto nelle ultime tre circostanze.

Napoli avanti fin qui a suon di reti realizzate, ben nove, e già con sei marcatori diversi all'attivo, leadership in questa particolare classifica.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A E B)

37 vittorie Fiorentina

18 pareggi

18 vittorie Napoli

113 gol fatti Fiorentina

66 gol fatti Napoli

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1931/1932 Serie A Fiorentina vs Napoli 2-0

L'ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2021/2022 Serie A Fiorentina vs Napoli 1-2