FIO-SAS, La gara sarà visibile sia su Sky che su DAZN

Si ritorna nuovamente in campo, torna la Serie A, ritornano i neroverdi! Quando si gioca e dove verrà trasmessa la partita Sassuolo-Fiorentina? Il match verrà giocato sabato 20 febbraio con fischio d'inizio alle ore 20.45, presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia e vedrà scendere in campo due formazioni agguerrite e alla ricerca di punti importanti per raggiungere i rispettivi obiettivi: i neroverdi hanno chiuso all'ottavo posto lo scorso campionato e vogliono sorprendere anche nella nuova annata sperando di conquistare un posto in Europa. Il Sassuolo Calcio ha battagliato con la Roma, per la settima posizione, nell'ultima annata e ha perso la battaglia solo per la differenza reti: i neroverdi hanno chiuso all'ottavo posto due anni fa, lo scorso anno sono arrivati settimi pari punti con la Roma, perdendo la possibilità di qualificarsi all'Europa solo per la differenza reti. Ora l'obiettivo è provare a ripetersi e, perché no, a migliorare. Non sarà impresa semplice perché tante squadre si sono rinforzate. La speranza dei viola invece è quella di riuscire a conquistare un posto in Europa dopo diversi anni di anonimato, sfruttando la qualità delle stelle presenti in rosa, compreso un tecnico come Vincenzo Italiano che non ha certo bisogno di presentazioni. Una gara, quella del Mapei Stadium, che sarà trasmessa in co-esclusiva da DAZN e anche da Sky Sport e che potrete seguire ovviamente in diretta anche sul nostro sito con tutti gli aggiornamenti prima e dopo la sfida, grazie alla presenza del nostro inviato allo stadio.