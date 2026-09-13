Trionfo Aquilani contro la Juventus: il suo Sassuolo vince 3-2 al 94'
Il Sassuolo firma l’impresa e supera 3-2 la Juventus al termine di una ripresa ricca di emozioni. Dopo lo 0-0 del primo tempo, aperto dalla traversa di Nico Gonzalez e caratterizzato dai tentativi di Doig, Esposito, Conceição e Koopmeiners, la gara esplode nella seconda frazione. I bianconeri partono forte con Alajbegovic, mentre Berardi costringe Vicario alla deviazione in angolo. La squadra di Spalletti prende in mano il gioco, ma al 65’ è Sebastiano Esposito a sbloccare il risultato, scattando sul filo del fuorigioco e battendo il portiere juventino.
Zhegrova pareggia firmando la sua prima rete in bianconero, poi un errore di Bremer consente a Bowie di riportare avanti i neroverdi. Nel recupero Zhegrova trova ancora il 2-2, ma all’ultima azione l’ex Adzic, lasciato libero sulla sinistra, supera Vicario con un destro a giro e regala al Sassuolo una vittoria incredibile.
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