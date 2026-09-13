Sassuolo-Juventus chiude la domenica di Serie A: le formazioni ufficiali
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Al Mapei Stadium è in programma la sfida tra il Sassuolo di Alberto Aquliani e la Juventus di Luciano Spalletti. La gara è valida per la quarta giornata di Serie A ed è in programma questa sera alle 20:45. I bianconeri, ancora imbattuti, cercano la vittoria per salire a quota 10 punti in campionato. Ecco le formazioni ufficiali del match:
SASSUOLO (4-3-3): Muric, Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig; Lipani, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurienté. Allenatore: Aquilani.
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Çelik; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceição, González, Alajbegovic; Kolo Muani. Allenatore: Spalletti
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