Aglietti sicuro: "Il campionato della Fiorentina è iniziato a Venezia. Bravo Vanoli"

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Alfredo Aglietti, ex tecnico tra le altre di Verona, Ascoli e Brescia, ha commentato nel corso della trasmissione Viola - in onda tutte le domeniche su Rtv38 - quanto accaduto nella sfida andata in scena venerdì tra Venezia e Fiorentina. Ecco le sue valutazioni in merito: "Vanoli è stato bravo, sicuramente conoscere gran parte del gruppo lo ha facilitato. Ma entrare a gamba testa è stata la scelta giusta. La prestazine della Fiorentina a Venezia è stata importante, per atteggiamento e intensità.

Sottolineo volentieri la reazione che ha avuto la squadra dopo l'1-0: ha ripreso a giocare come se niente fosse, ha trovato due gol belli e ha continuato a giocare trovando altre reti. La Fiorentina non ha praticamente rischiato mai ed è stato bravo Vanoli a trovare le contromisure a un Venezia che doveva vincere. Ha fatto una riflessione su quelle che sono state le scelte dello scorso anno e che lo hanno aiutato a tornare con giuste motivazioni. Il campionato della Fiorentina è iniziato da Venezia".