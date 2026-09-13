Spettacolo al Via Del Mare: il match tra Lecce e Monza finisce 3-2

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Nel pomeriggio di Serie A partita pirotecnica al Via del Mare, che si conclude col punteggio di 3-2 per i padroni di casa: alla fine sono tre punti d’oro per il Lecce di Eusebio Di Francesco, che supera il Monza al termine di una gara ricca di emozioni e di errori da entrambe le parti. I giallorossi partono fortissimo e indirizzano subito la partita: al 4’ Coulibaly sblocca il risultato di testa sugli sviluppi di un corner di Ilic, poi all’11’ Tiago Gabriel firma il raddoppio, ancora di testa e ancora su calcio d’angolo.

Il Monza reagisce e al 20’ accorcia con Mangas, bravo a inserirsi sul lancio di Robinson. Ma appena due minuti dopo il Lecce ristabilisce le distanze: cross di Veiga e ancora Coulibaly, che firma la doppietta personale per il 3-1. Dopo un primo tempo a ritmi altissimi, nella ripresa il Lecce abbassa i giri e prova a gestire il vantaggio. Il Monza fatica a creare occasioni, con Cutrone che all’79’ sfiora il gol sugli sviluppi di un corner. Quando la partita sembra ormai indirizzata, però, all’88’ Zeballos riapre tutto con una punizione, complice un errore di Falcone, fino a quel momento tra i migliori del Lecce.

Nel finale il Monza prova l’assalto, ma i giallorossi resistono e portano a casa tre punti pesantissimi. Il Lecce sale così a quota 6 in classifica. Per il Monza, invece, anche la tegola dell’infortunio alla caviglia di Mangas, costretto a uscire all’intervallo.