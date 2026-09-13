Adesso è ufficiale: niente ritorno in Italia per Brozovic, ha firmato per l'Al Sadd

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Adesso è ufficiale, Marcelo Brozovic non tornerà in Italia: il centrocampista croato ha firmato con l'Al Sadd un contratto di un anno da 10 milioni di euro, con opzione unilaterale per il club per un'ulteriore stagione. L'ex Inter aveva valutato concretamente il ritorno in Serie A, ma chiedeva un ingaggio elevato, forte dei 100 milioni guadagnati nelle ultime tre stagioni in Arabia Saudita. Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb.com, la Fiorentina aveva provato a convincerlo con un biennale da 2,5 milioni a stagione, mentre l'Al Ittihad aveva offerto tra i 7 e gli 8 milioni.

Brozovic ha però scelto di cambiare campionato e proseguire la propria carriera in Qatar. Il centrocampista puntava inoltre a un club di alto livello, come Juventus, Inter o Milan, in grado di garantirgli uno stipendio più vicino alle sue richieste.