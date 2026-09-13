Febbre derby a Pisa: il settore ospiti del Franchi è già vicino al sold-out

Febbre derby a Pisa: il settore ospiti del Franchi è già vicino al sold-outFirenzeViola.it
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Ieri alle 23:00News
di Redazione FV

Sono circa 248 i biglietti venduti per il settore ospiti in vista di Fiorentina-Pisa, dati di questa mattina alle ore 8.30. Una risposta importante da parte dei tifosi nerazzurri, considerando che il Franchi può accoglierne, almeno per il momento, poco più di 300 nell’area loro riservata e considerando anche la trasferta riservata ai tesserati. La disponibilità si avvicina dunque all’esaurimento. Lo riporta SestaPortaNews.