Serie A, il Napoli non sbaglia: contro il Bologna finisce 1-0. Lobotka-gol

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Il Napoli rialza la testa e torna alla vittoria dopo le sconfitte contro Como e Inter in campionato e il ko con l’Arsenal in Champions League. La squadra di Massimiliano Allegri - prossima avversaria della Fiorentina in campionato - ha superato 1-0 il Bologna al termine di una partita combattuta e sale a quota sei punti. I rossoblù trovano il gol con Theate dopo appena sette minuti, ma la rete viene annullata. Gli azzurri provano a rendersi pericolosi con De Bruyne e Højlund, senza però riuscire a sbloccare il risultato prima dell’intervallo.

Nella ripresa Allegri cambia volto alla squadra inserendo Favasuli e Lang al posto di Vergara e Politano. Le sostituzioni si rivelano decisive: l’olandese aumenta la vivacità offensiva, mentre Favasuli prende il controllo della fascia destra e al 66’ serve il pallone che Lobotka trasforma nel gol dell’1-0. Tre punti preziosi per un Napoli non ancora brillante ma nuovamente in marcia; terza sconfitta, invece, per la squadra di Tedesco, sempre più sotto pressione.