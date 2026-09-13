Serie A, alle 18 la domenica prosegue con Napoli-Bologna: le formazioni ufficiali

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Sono state ufficializzate le formazioni di Napoli-Bologna, sfida valida per la 4ª giornata di Serie A (fischio d'inizio alle ore 18). Massimiliano Allegri, alle prese con diverse assenze, sceglie Vergara dal primo minuto sulla corsia sinistra d'attacco, preferendolo a Lang, e punta sul doppio play formato da Gilmour e Lobotka. In porta spazio a Milinkovic-Savic, chiamato a sostituire gli indisponibili Meret e Alisson Santos. Nel Bologna, invece, Domenico Tedesco, squalificato e sostituito in panchina da Andrea Tarozzi, deve rinunciare a Dovbyk, Orsolini, El Azzouzi e Zortea. Confermato il 4-3-3, con Amondarian titolare a centrocampo e Piccoli al centro dell'attacco. La novità più importante è tra i pali, dove debutta dal primo minuto il 18enne Massimo Pessina, al posto di Skorupski. Nello specifico, fanno sapere da SkySport, le assenze di Lang e Skorupski sembrano dovute a motivi disciplinari.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Spinazzola; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Højlund, Vergara. All. Massimiliano Allegri.

BOLOGNA (4-3-3): Pessina; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Pobega, Ferguson, Amondarian; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi. All. Andrea Tarozzi (Domenico Tedesco squalificato).