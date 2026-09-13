Amoruso: "Vanoli ha toccato le corde giuste. Ma il Venezia ci ha dato una mano"

vedi letture

Intervenuto questa sera a Viola, trasmissione in onda tutte le domeniche su Rvt38 condotta da Tommaso Loreto, l'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha commentato la sfida di venerdì tra Venezia e Fiorentina che ha visto la squadra di Paolo Vanoli vincere la sua prima partita in campionato. Ecco le sue valutazioni in merito: "Intanto si è visto un po' più di equilibrio nella squadra e la scelta di Viery a sinistra va in questa direzione: spinge meno di Valdepenas ma sa difendere meglio. Poi credo che il fatto che alcuni giocatori conoscessero Vanoli ha aiutato. Paolo conosceva i tasti giusti da toccare e li ha toccati: lui qui ha vissuto una situazione ben peggiore e gli è servita come esperienza.

Certo, una grande mano alla Fiorentina gliel'ha data anche il Venezia: ha difeso malissimo, prendendo gol in fotocopia tutti in contropiede. Detto questo, secondo me sono stati utilizzate le parole giuste con chi di dovere in campo: certi giocatori hanno chiaramente cambiato atteggiamento e approccio. Lo si vede dal modo di stare in campo. C'era qualcosa che non tornava con Grosso e faccio fatica a pensare che chi c'era prima si era fatto odiare dai calciatori dopo appena due mesi di lavoro".