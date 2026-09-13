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Dragusin celebra la vittoria di Venezia: "Atteggiamento giusto, continuiamo così"

Dragusin celebra la vittoria di Venezia: "Atteggiamento giusto, continuiamo così"FirenzeViola.it
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Oggi alle 21:23Primo Piano
di Redazione FV

Radu Dragusin celebra sui social il successo della Fiorentina a Venezia. Il difensore viola ha pubblicato alcune immagini della sfida del Penzo, accompagnandole con un messaggio che testimonia la ritrovata fiducia del gruppo: «Questo è l’atteggiamento giusto. Continuiamo su questa strada.

️». Poche parole, ma significative dopo la convincente vittoria firmata dalla squadra di Vanoli.