Parisi vicino ai giovani viola: “Continuate a credere nei vostri sogni”

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In attesa di tornare in campo, Fabiano Parisi non fa mancare la propria vicinanza alla Fiorentina e ai suoi giovani talenti. Il terzino viola, attualmente alle prese con l’infortunio che lo terrà lontano dal terreno di gioco fino a dicembre, ha condiviso su Instagram alcuni momenti trascorsi insieme ai ragazzi del settore giovanile gigliato, tra sorrisi, fotografie e autografi.

“Il calcio più bello è quello che riesce a far sognare. Felice di aver condiviso sorrisi, autografi e qualche momento speciale con i ragazzi del nostro settore giovanile. Continuate a divertirvi, a credere nei vostri sogni e a dare tutto per raggiungerli”, ha scritto Parisi, accompagnando il messaggio con i colori e i simboli della Fiorentina. Un modo per restare vicino al mondo viola anche durante il lungo percorso di recupero.