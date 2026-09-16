Favasuli rimpianto viola? Lucchesi ammette: "Gira una voce a Firenze..."

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A fare il punto sulla sfida di domenica tra Fiorentina e Napoli e sul momento delle due squadre sulle frequenze di Radio TuttoNapoli è stato il direttore sportivo Fabrizio Lucchesi. Ecco le sue parole a proposito di Costantino Favasuli, ex viola cresciuto nel vivaio gigliato e oggi rivelazione in casa azzurra: “Mi dicono che a Firenze ci sia un pochino di rammarico su Favasuli, ma in realtà stiamo parlando di un profilo interessante. Favasuli è un ottimo giocatore, ma non tanto e non solo per quello che ha fatto domenica scorsa.

C'è comunque una grande stima nei suoi confronti da parte di tutto l'ambiente, che lui sta riconfermando con le prestazioni, ma soprattutto per i margini che ha, perché secondo me ha ancora importanti possibilità di crescita”.