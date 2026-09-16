Maifredi: "Se la squadra fosse stata con Grosso non lo avrebbero cambiato"

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Alla radio di Tuttomercatoweb.com ha parlato mister Gigi Maifredi, che è partito ovviamente dal Bologna, che ha esonerato Tedesco per passare a Palladino e si è soffermato anche sulla questione legata alla Fiorentina, che a sua volta ha cambiato da poco allenatore: "Caos Bologna? Chi è preposto per decidere credo lo abbia visto in questi due mesi e non abbia deciso per l'ultima partita a Napoli. Hanno visto che Tedesco non è adatto al campionato italiano.

Il ribaltone alla Fiorentina? Per quello che si è letto, Grosso si era tirato fuori dal progetto. Quando ci sono certe frasi, devi cambiare subito. Credo che la squadra sia stata interpellata, se la squadra difendeva Grosso non lo avrebbero cambiato".