La FIGC ritira il sostegno alla candidatura di Infantino: il comunicato

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Dopo che tante altre federazioni avevano preso posizione contro la candidatura alla rielezione di Gianni Infantino come presidente della FIFA, anche la FIGC e il presidente Malagò hanno ritirato il sostegno al dirigente dopo il Mondiale in Canada, Messico e Stati Uniti. Ecco il comunicato della Federazione italiana:

"La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. Questa scelta intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della FIGC, in piena condivisione con la UEFA e con il suo presidente Aleksander Čeferin, rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali".

Il presidente Giovanni Malagò ha commentato così la decisione: "Continueremo a lavorare al fianco della UEFA e delle altre federazioni europee per promuovere un’idea di calcio fondata su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi. Ci riconosciamo in un modello di confronto, di ascolto e di corresponsabilità che ha fino ad ora consentito al calcio di crescere, innovare e al tempo stesso difendere i propri principi fondanti".