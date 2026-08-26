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Moise Kean è arrivato al Viola Park: la Fiorentina lo ha convocato per allenarsi da solo

Moise Kean è arrivato al Viola Park: la Fiorentina lo ha convocato per allenarsi da soloFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:30Primo Piano
di Pietro Lazzerini
fonte Giacomo Galassi

Moise Kean è tornato al Viola Park dopo il ritardo e il mancato allenamento di questa mattina con conseguente multa da parte della Fiorentina e convocazione per il pomeriggio di oggi. Il giocatore si è presentato poco fa presso il centro sportivo dove presumibilmente effettuerà un allenamento da solo mentre il resto del gruppo si è allenato in mattinata.

La Fiorentina ha intimato al giocatore di proseguire regolarmente ad allenarsi, in alternativa verrà multato per ogni ritardo o assenza non giustificata. 