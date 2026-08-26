Ufficiale Nessuna reunion Grosso-figlio: Filippo passa dal Frosinone al Crotone

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Nella prima stagionale al Franchi, Floro Flores tecnico del Benevento, avversario della Fiorentina in Coppa Italia, si è ritrovato in campo con il figlio, tesserato nelle giovanili viola. Sabato al Franchi arriverà invece il Frosinone per la prima partita di campionato. Stavolta non ci sarà però alcuna reunion familiare, per motivi di mercato. Nel Frosinone infatti giocava, almeno fino a qualche ora fa, Filippo, il figlio del tecnico viola Fabio Grosso che avrebbe potuto ritrovarlo come avversario appunto. Ma come detto Grosso jr è passato in queste ore dal Frosinone al Crotone e dunque non sarà tra i gialloblù ciociari.

Il comunicato del Crotone su Grosso Jr

"Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo temporaneo dal Frosinone Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Grosso.

Centrocampista classe 2006, Filippo compirà 20 anni il prossimo 7 settembre ed è cresciuto nelle giovanili della Juventus prima di approdare al Frosinone nel 2024 dove, nella passata stagione, ha fatto parte della rosa che ha conquistato la Serie A mettendo a referto 7 presenze e anche un gol contro il Mantova. In rossoblù ritrova mister Greco che lo ha allenato nel 2024/25 in ciociaria. Benvenuto nella famiglia Crotone, Filippo!"