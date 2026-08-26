Ufficiale Pezzella rescinde con il River Plate: l'ex difensore viola è svincolato

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Il River Plate ha ufficializzato la fine del rapporto con German Pezzella. Il difensore, cresciuto nel settore giovanile del club prima dell'esperienza in Europa in cui ha vestito le maglie di Betis Siviglia e Fiorentina, ha vissuto due esperienze con la maglia dei Millonarios e ha contribuito alla conquista di cinque trofei.

Questo il comunicato del River Plate che annuncia l'addio del calciatore: "Il Club Atlético River Plate e German Pezzella hanno deciso di comune accordo di risolvere il rapporto contrattuale. Cresciuto nelle giovanili del club, ha conquistato cinque titoli indossando i nostri colori nelle sue due esperienze e si è laureato campione del mondo, rappresentando il contributo storico del River alla Nazionale argentina. Il River Plate ringrazia German per la sua dedizione e gli augura il meglio nella prossima fase della sua carriera."