Calciomercato La posizione dall'entourage di Kean: vuole il Como ma fino a stamani impeccabile

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Kean oggi ha scelto di non allenarsi al Viola Park perché vuole il Como, ma secondo l'entourage non si sarebbe rifiutato di entrare dal 1' a Roma

Il futuro di Moise Kean resta da definire ma la giornata di oggi potrebbe, o dovrebbe, essere quella decisiva per il suo trasferimento al Como. Dopo la nuova offerta del club lariano, attorno ai 40 milioni di euro complessivi, la Fiorentina non ha ancora dato il via libera alla cessione in attesa di trovare un sostituto all'altezza prima di lasciar partire il proprio centravanti. Una condizione già emersa nei giorni scorsi e ribadita anche dalle ultime indiscrezioni.

Dall'entourage di Kean, però, arrivano precisazioni anche sul comportamento del giocatore in merito alla scelta comunicata alla società viola di non allenarsi stamani come da programma. Secondo quanto riferito dall'ambiente del calciatore, fino a lunedì l'attaccante sarebbe stato impeccabile e completamente disponibile con la Fiorentina. In particolare, viene smentita la ricostruzione secondo cui Kean si sarebbe rifiutato di giocare dal primo minuto contro la Roma.

La situazione sarebbe cambiata nelle ultime ore. Questa mattina Kean è arrivato in ritardo al Viola Park e ha fatto presente alla società di non sentirsi nella condizione di allenarsi. Alla base della sua decisione ci sarebbe la nuova proposta del Como: dopo l'offerta presentata ieri, il giocatore ritiene di avere davanti un'opportunità concreta e importante per il proprio futuro e vuole quindi coglierla. Il caso, dunque, resta in piena evoluzione: da una parte la volontà di Kean, dall'altra la necessità della Fiorentina di individuare prima un sostituto.