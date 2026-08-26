Social Mastantuono non fa drammi: "Questo è solo l'inizio. Buon compleanno Fiorentina"

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Franco Mastantuono guarda avanti dopo la pesante sconfitta della Fiorentina contro la Roma. Il 4-0 dell’Olimpico ha lasciato inevitabilmente qualche interrogativo sulla squadra viola, ma il giovane argentino ha scelto di reagire affidandosi al lavoro e alla compattezza del gruppo. Attraverso i social, Mastantuono ha pubblicato un messaggio rivolto ai compagni e ai tifosi, accompagnando le sue parole con una foto della squadra: “Dobbiamo migliorare tanto, con il lavoro ci riusciremo. Questo è solo l’inizio, siamo insieme Buon 100° compleanno Fiorentina ”. Questo il post del numero 30 della Fiorentina: