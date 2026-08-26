Live Rivivi la festa dei tifosi della Fiorentina per il Centenario, tra corteo, cori e spettacolo pirotecnico

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00.05 - Con lo spettacolo pirotecnico organizzato dai tifosi da ponte alle Grazie a ponte della Trinità si conclude la festa dei tifosi per il Centenario Viola. Rivivi la serata con il live di FirenzeViola e buon compleanno Fiorentina!

23.50 - Alla fine della serata davvero bello e suggestiva mancano solo i fuochi d'artificio alla mezzanotte, quando scatterà appunto il 26 agosto, da Ponte alle Grazie e Ponte Santa Trinità.

23.05 - Mentre i tifosi che hanno organizzato il corteo si apprestano a parlare, tutta la piazza canta l'inno della Fiorentina ed altri cori. Momento suggestivo con altri giochi pirotecnici che illuminano piazza della Signoria e Palazzo Vecchio. In mezzo ai tifosi anche Borja Valero con i figli.

22.49 - Tutta piazza della Signoria canta i cori della Fiorentina, momento molto suggestivo davanti Palazzo Vecchio.

22.40 - Il corteo dei tifosi della Fiorentina arriva in piazza della Signoria.

22.20 - Corteo che si sta muovendo lentamento verso piazza della Signoria.

22.04 - Anche il Duomo si colora di viola e si anima di cori per la Fiorentina con il passaggio del corteo.

21.44 - Mentre il corteo continua a sfilare per le vie del centro intonando cori e sventolando bandiere (il tutto in maniera pacifica come si erano raccomandati i gruppi degli organizzatori) ricordiamo le parole del presidente Giuseppe Commisso ai tifosi durante il suo saluto: "Siamo delusi per il 4-0 di ieri sera, ha fatto male e non sono qui a cercare scuse. Dobbiamo fare meglio e faremo meglio. Una notte difficilecome quella di ieri non cambierà mai cosa sento per questo club. Amo la Fiorentina! Amo questi colori. Amo Firenze! Grazie di cuore per essere qua. Vedervi così tanti qui mi fa ricordare quanto sono speciali i tifosi viola. Rappresentate passione, amore, la Fiorentina. Siete voi il cuore di questo club. Vogliamo che il popolo viola torni a sognare, lotteremo e faremo di tutto per riuscirci".

21.22 - Il corteo ha iniziato a muoversi e andrà in direzione piazza della Signoria dove dovrebbe fermarsi per un breve discorso dei capi ultrà.

21.20 - L'atmosfera si scalda con i tifosi in aumento e che continuano ad intonare cori mentre partono i primi fuochi d'artificio.

21.08 - Il presidente Giuseppe Commisso dopo il saluto ai tifosi, insieme alla madre Catherine e al direttore generale Alessandro Ferrari, ha lasciato la piazza mentre è tutto pronto per il corteo con i tifosi viola schierati davanti alla Chiesa.

20.56 - I tifosi sono in aumento e superano il migliaio, con piazza Santa Maria Novella ormai piena di bandiere e sciarpe mentre vengono intonati cori, in attesa che il corteo si muova.

20.51 - La Fiorentina è infatti entrata nella settimana in cui compirà 100 anni, il 29 agosto prossimo quando la squadra viola riceverà il Frosinone cui seguirà la festa del Centenario con giochi di luce e tanti ex viola ospiti. Per molti anni però la Fiorentina ha festeggiato la sua nascita il 26 e proprio in onore di questa tradizione che i tifosi continuano a festeggiare il complenanno della società il 26 e così stasera si sono ritrovati sul migliaio a Santa Maria Novella, "convocati" dai gruppi organizzati della Fiesole, per un corteo lungo le strade del centro storico così da entrare insieme nella giornata del centesimo anno. Come da anni ormai.

20.50 - Tutto pronto per il corteo dei tifosi della Fiorentina, in occasione del Centenario della Fiorentina, che parte da Santa Maria Novella, punto di ritrovo fin dalle 19. E a sorpresa è passato anche il presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso a salutare i tifosi, vista l'importanza dell'occasione. Che ovviamente è stato osannato dai tifosi con cori. Cin lui ma la madre Catherine e il dg Ferrari.