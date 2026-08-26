CSC Flash: braccio di ferro con Kean, per la fascia occhio a Philogene

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Torna l'appuntamento con il "CSC Flash" sulle operazioni di mercato della Fiorentina, con evidenza il braccio di ferro tra dirigenza viola e Kean.

Braccio di ferro con Kean

Moise Kean vuole lasciare la Fiorentina e la Fiorentina vuole cedere Kean, questa è la ricostruzione più fedele alla realtà. Stamattina il giocatore si è presentato in ritardo e non si è voluto allenare con il gruppo perché non si sente in condizione e perché vede il Como come opportunità da cogliere soprattutto dopo la seconda offerta. Il giocatore è stato multato e si dovrà allenare da solo, così come ogni volta che sarà recidivo. La Fiorentina ha come linea che il centravanti andrà via se ci sarà offerta adeguata e c'è il sostituto pronto.

Le alternative a Kean

In primo piano resta il nome di Beto dell'Everton al quale la Fiorentina sta lavorando, con il club inglese che lo valuta 25-30 milioni, e potrebbe arrivare una svolta anche perché è rottura con Kean.

Capitolo esterno

Dopo che è saltata la trattativa con Poku, che nonostante l'accordo con i viola ha accettato la proposta del Besiktas, si seguono le piste Bakayoko e Philogene, classe 2002, che lascerà il suo club e potrebbe accettare l'offerta della Fiorentina.