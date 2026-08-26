La Fiorentina ha chiamato l'agente di Zirkzee: il retroscena di Moretto

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Secondo quanto riportato da Matteo Moretto tramite il canale italiano su Youtube di Fabrizio Romano, la Fiorentina e in particolar modo Fabio Paratici avrebbe contattato l'agente di Joshua Zirkzee per capire se sia possibile intavolare una trattativa per l'attaccante ex Bologna che lascerà il Manchester United entro la fine del mercato. Il giocatore ha capito che è fuori dal progetto del club inglese e quindi si sta cercando il progetto più giusto. Il legame di Zirkzee con l'Italia è forte, il campionato lo conosce e vedrebbe di buon occhio tornare nel nostro paese.

Oltre alla Juventus che dovrebbe però prima far uscire David, c'è stata una chiamata tra l'agente dell'attaccante e Paratici. Il ds viola si è informato sulla situazione con un semplice sondaggio per comprendere gli eventuali costi ma la Fiorentina si sta muovendo per prendere il sostituto di Kean e sbloccare anche la sua cessione entro venerdì.