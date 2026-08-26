Ufficiale

Arriva un nuovo portiere per la Primavera: preso Maddalon dal Varesina

Arriva un nuovo portiere per la Primavera: preso Maddalon dal VaresinaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 16:00News
di Redazione FV

Nuovo innesto per la Primavera di Aurelio Andreazzoli ufficializzato dalla Fiorentina sul proprio sito. I viola hanno annunciato l'arrivo di un giovane portiere classe 2008: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito a titolo definitivo, dalla Varesina Calcio, club militante in Serie D, il portiere classe 2008 Lorenzo Maddalon". 
 