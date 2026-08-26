Le designazioni arbitrali per la seconda giornata: Collu dirigerà Fiorentina-Frosinone

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Sono ufficiali le designazioni arbitrali per la seconda giornata di Serie A e dunque anche per la Fiorentina che scenderà in campo contro il Frosinone sabato 29 agosto alle 18.30 allo stadio Franchi. L'arbitro sarà Giuseppe Collu della sezione di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Yoshikawa, mentre il quarto uomo sarà Ayroldi. Al Var Prontera mentre l'Avar sarà Ghersini.

FIORENTINA – FROSINONE Sabato 29/08 h. 18.30

COLLU

TEGONI – YOSHIKAWA

IV: AYROLDI

VAR: PRONTERA

AVAR: GHERSINI