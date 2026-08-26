FirenzeViola Caso Kean: il giocatore oggi non si è voluto allenare al Viola Park. E a Roma...

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Nuovo capitolo nel caso Moise Kean: il calciatore non solo non è voluto partire dall'inizio contro la Roma, ma oggi ha rifiutato di allenarsi

Si apre un nuovo capitolo nel caso Moise Kean. Secondo quanto fatto filtrare dalla Fiorentina, l'attaccante sarebbe arrivato in ritardo all'allenamento odierno, decidendo poi di non prendere parte alla seduta. Un episodio che aggiunge tensione a una situazione già delicata, con il futuro del centravanti sempre più legato alla trattativa con il Como.

Il comportamento di Kean arriva a poche ore dal nuovo rilancio del club lariano, che ha presentato alla Fiorentina un'offerta attorno ai 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Il Como attende una risposta, mentre la società viola continua a considerare prioritaria la ricerca di un sostituto all'altezza prima di dare il via libera alla cessione.

Contro la Roma ha chiesto di non partire dal 1'

Il rapporto tra Kean e la Fiorentina si sarebbe incrinato già prima della partita contro la Roma. Sempre secondo le informazioni raccolte, lunedì il giocatore avrebbe rifiutato di partire titolare contro i giallorossi. Una decisione arrivata nel pieno delle voci sul possibile trasferimento e che ha contribuito alla scelta di Fabio Grosso di iniziare la sfida con Mateo Pellegrino al centro dell'attacco. Kean è poi entrato soltanto nel finale della gara, terminata con il pesante 4-0 per la Roma.

Situazione in evoluzione

La situazione, dunque, sembra essere arrivata a un punto di svolta. La Fiorentina ha sempre ribadito di essere disponibile a valutare la partenza del numero 9 soltanto davanti a condizioni economiche adeguate e con la certezza di poter acquistare un attaccante almeno dello stesso livello.

Adesso, però, oltre alla questione mercato, c'è anche quella ambientale. Il comportamento del giocatore rischia di complicare ulteriormente i rapporti con il club e con l'allenatore. Nelle prossime ore sarà quindi fondamentale capire quale sarà la posizione della Fiorentina e, soprattutto, se si arriverà alla fumata bianca della trattativa con il Como per il passaggio di Moise Kean ai lombardi.

