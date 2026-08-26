Questione Kean, perché Paratici era irritato prima di Roma-Fiorentina

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Il rilancio del Como per arrivare a quaranta milioni (35 di parte fissa più 5 di bonus) era arrivato nel pre-partita di Roma-Fiorentina, scrive stamani il Corriere dello Sport - Stadio. Così si spiega la "malcelata irritazione di Paratici" espressa nelle dichiarazioni sull’argomento nelle interviste prima della sfida.

Venendo alla trattativa, delle condizioni che appartengono a un’operazione così onerosa dal punto di vista economico e complessa sotto il profilo tecnico qual è la cessione dell'attaccante, la Fiorentina ha messo in cima di dover individuare e portare a Firenze un sostituto di assoluto livello. E da ieri al Viola Park si sono buttati a capofitto per sbrogliare la situazione con qualche idea già esplorata come per esempio Beto dell'Everton.