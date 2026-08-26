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Beto nome caldo per il dopo Kean ma l'Everton deve prima trovare il sostituto

Beto nome caldo per il dopo Kean ma l'Everton deve prima trovare il sostitutoFirenzeViola.it
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Oggi alle 15:00Primo Piano
di Pietro Lazzerini
fonte Ha collaborato Niccolò Santi

Il nome più caldo in caso di cessione di Moise Kean è quello di Beto. L'ex attaccante dell'Udinese vuole lasciare l'Everton e potrebbe essere la soluzione più giusta per coprire le caratteristiche dello stesso Kean

Il club di Liverpool però sta vivendo un po' le stesse situazioni dei viola: prima di lasciar eventualmente partire il proprio attaccante dovrà rimpiazzarlo con un acquisto. L'Everton aveva provato a prendere Delap dal Chelsea, trattativa che però è fallita. Senza un sostituto all'altezza anche l'Everton non lascerà partire Beto.