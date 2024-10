FIFA, Mercato aperto a giugno per squadre del Mondiale per Club

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo una voce che rimbalza dalla Spagna, riportata da Marca, il nuovo Mondiale per Club potrebbe rivoluzionare il mercato estivo così come lo conosciamo. Infatti, come riferisce il quotidiano sportivo spagnolo, esclusivamente per i club coinvolti nella nuova competizione FIFA sarà disponibile una finestra di mercato anticipata rispetto a tutte le altre squadre.

Real Madrid, Juventus e Inter, ad esempio, potranno usufruire di una finestra di mercato dal 1 al 10 giugno 2025 per rinforzare le proprie rose e prepararsi al meglio per l'importante appuntamento.