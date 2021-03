FIFA, Discute su finanze e data del Mondiale per club

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - La situazione delle finanze e le date del Mondiale per club del 2021 sono fra i punti all'ordine del giorno della riunione in videoconferenza del Consiglio della Fifa, in programma domani alle 15. Si tratta della prima riunione del 2021 del massimo organo decisionale della federcalcio internazionale. Verrà anche esaminata la situazione della pandemia e le risposte che il mondo del calcio puo' fornire. In programma inoltre la ratifica della ripartizione dei posti per Confederazione per il prossimo Mondiale femminile, l'esame della situazione in alcune federazioni, nonché la preparazione del prossimo Congresso, previsto il 21 maggio, sempre a distanza. Al termine del lavori, conferenza stampa del presidente della Fifa Gianni Infantino. (ANSA).