FIFA, Calendari? Serve dialogo non minacce di azioni legali

La FIFA torna sulle polemiche legate ai calendari intasati dalle troppe partite. In modo particolare l'ente che governa il calcio mondiale si è espresso sul ricorso portato avanti dalla FIFPRO, la federazione internazionale dei calciatori professionisti, e dalle leghe europee. Queste le dichiarazioni, come riportate dal portale Calcio E Finanza, del portavoce della FIFA dopo che la scorsa settimana erano stati annunciati provvedimenti rispetto all'"abuso di posizione dominante", così definito dai calciatori e dalle leghe europee, da parte del massimo organo calcistico mondiale : "La FIFA ha ribadito oggi l’invito a incontrarsi e a discutere del calendario con la World Leagues Association e la FIFPRO, non avendo ricevuto alcuna risposta alla lettera del 10 maggio 2024. La FIFA ritiene che ci sia un modo più produttivo di procedere per il calcio rispetto alla minaccia di azioni legali e l’offerta di impegnarsi in un dialogo rimane sul tavolo.

La FIFA serve e bilancia gli interessi generali del calcio mondiale, compresa la protezione dei giocatori, e cerca sempre di fare ciò che è meglio per il gioco in tutto il mondo".