FERRARI, La pausa è servita. Stadio nuovo? Commisso...

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nel prepartita di Atlanta-Fiorentina a Dazn, ha parlato il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari. Queste le sue parole: "Lo stadio nuovo di Bergamo è una meraviglia. Invidia? No, dispiacere e rammarico perché se avessero permesso al presidente appena arrivato in Italia di fare quello che voleva, cioè uno stadio nuovo per la Fiorentina anche noi avremmo potuto gioire di una giornata come questa. Fiorentina e Atalanta sono due club che hanno tante cose in comune e tante diversità. L'Atalanta è partita con un progetto da diversi anni, sta raccogliendo frutti sia dentro che fuori dal campo, noi con Rocco Commisso siamo partiti da cinque anni, speriamo piano piano di mettere tasselli sia dal punto di vista societario che tecnico.

Ieri è arrivato il nostro presidente, fa piacer perché ci sta vicini e ci sostiene. Peccato per le prime partite con il mercato aperto e la rosa da completare abbiamo cambiato tanto, dal mister ai giocatori, la pausa ci è servita per lavorare e ci aspettiamo partita dopo partita un miglioramento".