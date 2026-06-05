Centenario Viola, il 29 agosto al Franchi arriva il Frosinone: Grosso contro il suo passato
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Una delle notizie più attese per quanto riguarda il calendario della Serie A 2026/27 per la Fiorentina era quella riguardante la sfida che i Viola avrebbero giocato alla seconda giornata, il 29 agosto, giorno in cui verrà festeggiato il centenario del club. In tal senso poco fa è stata comunicata la giornata in questione che vedrà la squadra gigliata affrontare al Franchi il Frosinone, ex squadra di quello che dovrebbe essere il nuovo allenatore viola, Fabio Grosso.
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