Centenario Viola, il 29 agosto al Franchi arriva il Frosinone: Grosso contro il suo passato

Centenario Viola, il 29 agosto al Franchi arriva il Frosinone: Grosso contro il suo passatoFirenzeViola.it
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Oggi alle 19:05Primo Piano
di Redazione FV

Una delle notizie più attese per quanto riguarda il calendario della Serie A 2026/27 per la Fiorentina era quella riguardante la sfida che i Viola avrebbero giocato alla seconda giornata, il 29 agosto, giorno in cui verrà festeggiato il centenario del club. In tal senso poco fa è stata comunicata la giornata in questione che vedrà la squadra gigliata affrontare al Franchi il Frosinone, ex squadra di quello che dovrebbe essere il nuovo allenatore viola, Fabio Grosso.